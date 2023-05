10.000 verirrte "Besucher" stürmen Polizeiwache!

Ein großer Bienenschwarm ist am Fenster einer Kölner Polizeiwache gelandet. © Polizei Köln

Das erleben die Polizisten auch nicht alle Tage: Am gestrigen Sonntag sind etwa 10.000 Bienen an einem Bürofenster der Wache an der Stolkgasse in der Kölner Innenstadt gelandet.

Einige von ihnen verirrten sich auch ins Innere der Polizeiinspektion 1, wie auf Fotos zu sehen ist.

Doch wie es der Zufall wollte, wusste eine Beamtin sofort, was zu tun war. Die Kommissarin Sonja Kessler war nach ihrem Urlaub den ersten Tag zurück im Dienst und kennt sich durch ihr ungewöhnliches Hobby - das Imkern - bestens mit dem summenden Volk aus.

2018 hatte sie sogar eine Bachelorarbeit zum Thema "Untersuchung der Praxistauglichkeit von Bienen als Drogenschnüffler" geschrieben.

Die Kommissarin rief einen Imker zur Verstärkung und gemeinsam gelang es dem Duo, den Schwarm mithilfe einer Kiste vom Bürofenster zu lösen.

Die Bienen haben inzwischen in Frechen ein eigenes sicheres Zuhause gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.