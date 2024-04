Drama an der Küste: 160 Wale gestrandet, 30 Tiere bereits tot

Perth - An einem Strand an der australischen Westküste sind mehr als 160 Grindwale gestrandet. Nach Angaben der Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA) gerieten die Meeressäuger am Donnerstag nahe der Kleinstadt Dunsborough 250 Kilometer südlich von Perth in flachem Gewässer in Not.

Mehr als 160 Grindwale sind an einer Küste in Australien gestrandet. © Supplied/PARKS AND WILDLIFE WESTERN AUSTRALIA/AAP/dpa

Es handele sich um vier Gruppen von Walen, die über eine Strecke von 500 Metern an dem Strand lägen.

Bisher seien 30 Tiere verendet, zitierte der Sender ABC eine DBCA-Sprecherin. 100 Meeressäuger seien aber mittlerweile wieder in tieferen Gewässern, teilte die Behörde am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit.

Helfer in Booten versuchten sie daran zu hindern, erneut in Richtung Küste zu schwimmen. "Wir sind mit Schiffen und einem Sichtungs-Flugzeug im Einsatz, das alle paar Stunden verfolgt, wo sich die Tiere befinden", sagte eine DBCA-Sprecherin. "So weit, so gut."

"Basierend auf früheren Strandungen dieser Walart, beispielsweise am Cheynes Beach in der Nähe von Albany im letzten Jahr, führen solche Ereignisse in der Regel dazu, dass die gestrandeten Tiere eingeschläfert werden müssen, was die humanste Lösung ist", teilte der Parks and Wildlife Service des Bundesstaates Western Australia auf Facebook mit.



Etwas weiter von der Küste entfernt befinde sich zudem eine weitere Herde von etwa 110 Walen in tieferem Wasser.