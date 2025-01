1500 statt 20! Besondere Delfinart sorgt für extrem seltenen Anblick

Kalifornien (USA) - Ein beeindruckendes Naturschauspiel, was es nicht aller Tage zu sehen gibt! Unweit der kalifornischen Küste konnte kürzlich eine sogenannte Schule von Rundkopfdelfinen beobachtet werden (siehe unten). Das Besondere: Die Meeresbewohner waren in einer vielfach größeren Gruppe unterwegs, als sie es normalerweise sind.

1500 Risso-Delfine in einer Schule? Eine echte Rarität! (Symbolfoto) © Imago / Blickwinkel

Die auch als Risso-Delfine bekannten Tiere gelten nicht unbedingt als schönste aller Zahnwal-Arten. Meist sind sie weiß-grau gefärbt, werden an die vier Meter lang und hunderte Kilo schwer. Auffällig ist ihr namensgebender, großer Kopf mit abfallender Stirn.

Doch wenn sie in einer Schule von 1500 Exemplaren unterwegs sind, ist das trotzdem ein toller Anblick für Wal-Forscher und Meerestier-Liebhaber! Deswegen war das Team der "Monterey Bay Whale Watch" auch so begeistert, als es am vergangenen Freitag eine eben solche Riesengruppe zu Gesicht bekam und filmen konnte.

"Schaut euch diese SUPERSCHULE mit über 1500 Rundkopfdelfinen an, mit denen unser Erkundungsboot gestern Zeit in der Carmel Bay verbracht hat", schrieben die Walforscher zu einem auf Instagram hochgeladenen Video.

"Ich glaube, sie waren am Horizont, soweit ich sehen konnte", zeigte sich Evan Brodsky, der Kapitän des Bootes, in dieser Woche im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP begeistert.

Normalerweis sind Risso-Delfine in viel kleineren Schulen von nur 10 bis 30 Tieren unterwegs.