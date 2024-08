25 Kühe tot! Frau will ihre Pferde füttern und macht schlimme Entdeckung

Australien - Nachdem eine Frau die grausame Entdeckung von 25 toten Kühen auf einem Feld in Australien gemacht hatte, leitete eine Tierschutzorganisation eine Untersuchung ein.

Eine Frau fand 25 tote Kühe, als sie ihre Pferde füttern wollte. (Symbolbild) © 123rf/sergeybogachuk

Die besorgte Frau, die eigentlich ihre Pferde füttern wollte, fuhr an einem ländlichen Anwesen in Australien vorbei, als sie auf eine Herde toter Rinder stieß, berichtet The Mirror.

Laut der anonymen Frau liegen die Kühe nunmehr seit vergangenem Sonntag an Ort und Stelle.

Der Eigentümer des Anwesens erklärte, die Rinder hätten sich eine Lungenentzündung zugezogen und seien seit Tagen dort, da sie wegen des nassen Wetters weder bewegt noch begraben werden konnten.