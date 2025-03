30 Hunde suchen ein neues Zuhause: Hier könnt ihr sie kennenlernen

Hamburg - Wer am morgigen Samstag durch den Schanzenpark spaziert, dem werden wohl schnell die Hunde mit roten Halstüchern mit der Aufschrift "Adopt me" auffallen. Von 11 bis 13 Uhr findet dort das sogenannte "Bark Date" zum zweiten Mal in Hamburg statt – ein besonderes Event für alle, die auf der Suche nach einem neuen vierbeinigen Freund sind. Interessierte haben dort die Möglichkeit Hunde aus dem Tierschutz persönlich und unverbindlich kennenzulernen.