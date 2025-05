NRW legt sich auf die Lauer: Welche Vogelarten leben in meinem Garten?

Düsseldorf - Spatz, Amsel und Meisen gehören zu den bekanntesten Vogelarten. Bei der "Stunde der Gartenvögel" landet das Trio in Nordrhein-Westfalen regelmäßig in der Spitzengruppe.

Vom 9. bis 11. Mai findet in Nordrhein-Westfalen wieder die populäre Vogel-Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" statt. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Der Naturschutzbund veranstaltet die populäre Vogel-Zählaktion am zweiten Mai-Wochenende, vom 9. bis 11. Mai. In NRW haben im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Menschen mitgemacht und über 225.000 Vögel in Gärten und Parks gezählt.

Sichtungen werden deutschlandweit gemeldet und ausgewertet. Anhand der Daten lassen sich Trends zu Vorkommen oder Gefährdung von Vögeln erkennen.

Sperlinge, auch Spatzen genannt, Meisen und Amseln werden so oft gesehen, weil es bekannte und anpassungsfähige Arten sind, die in der Nähe von menschlichen Siedlungen leben können, sagt eine Sprecherin des NABU in Düsseldorf.

Spatzen sind gesellig und meist in Gruppen unterwegs. Die muntere Blaumeise ist auffällig gelb und blau gefärbt. Die Kohlmeise mit der schwarzen Kappe ist die häufigste Meisenart. Und Amseln sind ausdauernde Sänger.