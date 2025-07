80 tote Tiere entdeckt: Öko-Bauernhof bekommt Halteverbot

Landsberg am Lech - Nachdem auf einem Bauernhof im Landkreis Landsberg am Lech 80 Tiere verendet sind, hat das Landratsamt ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen.

Alles in Kürze

41 lebende Ziegen konnte vom Hof gerettet werden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Das Amt habe zuvor noch Untersuchungen zur Todesursache geführt, sagte eine Pressesprecherin. Ersten Erkenntnissen zufolge starben die Ziegen an Vernachlässigung.

Eine Krankheit oder eine Seuche wurde vorerst ausgeschlossen. Zuvor hatte der "Bayerische Rundfunk" berichtet.

Die toten Tiere waren nach einem Hinweis an das Veterinäramt am 6. Mai gefunden worden. 41 noch lebende Ziegen seien anderweitig untergebracht worden.

Der Betrieb sei zuvor nie negativ aufgefallen, sagte ein Sprecher damals. Wie der BR berichtete, präsentierten die Betreiber ihre Produkte wie Ziegenkäse auf ihrer Homepage und in sozialen Medien als besonders ökologisch und nachhaltig produziert. Was genau in den letzten Monaten auf dem Hof falsch lief, ist bisher nicht bekannt.