Acht Kaninchen einfach am Straßenrand ausgesetzt: Polizei ermittelt

Pölitz - Wer tut so etwas? Bereits vor mehr als zwei Wochen wurden in Pölitz (Kreis Stormarn) in Schleswig-Holstein acht Zwergkaninchen ausgesetzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In Pölitz wurden acht ausgesetzte Zwergkaninchen gefunden. Die Polizei ermittelt. © Polizeidirektion Ratzeburg

Wie die Beamten mitteilten, wurden die Tiere am 24. Februar in einem Karton in der Straße "Schmachthagener Redder" gefunden, sie waren in einem gesundheitlich guten Zustand.

Die Finderin nahm sich der flauschigen Tiere an und beherbergt derzeit fünf der Kaninchen, zwei trächtige Weibchen sowie drei Jungtiere. Die drei übrigen Vierbeiner kamen ins Tierheim.

Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Aufklärung der Tat geführt haben, wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Die Beamten fragen: Wer kann Angaben zu einer derartigen, möglicherweise aufgegebenen, Tierhaltung oder dem Aussetzen der Tiere machen?