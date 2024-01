Als die anderen Verkehrsteilnehmer sehen, was da in Cabrio mitfährt, klappt ihnen die Kinnlade runter

Die anderen Verkehrsteilnehmer staunten nicht schlecht, als sie in einem Cabrio diesen Löwen sahen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/แอน อีสานรัสเซีย

Am vergangenen Wochenende cruiste ein luxuriöses Cabrio durch die Straßen der thailändischen Stadt, die etwa 130 Kilometer südöstlich von Bangkok liegt und für ihre Strände bekannt ist. Als würde der Bentley nicht schon für genug Aufmerksamkeit sorgen, fuhr der unbekannte Mann einen ganz besonderen Beifahrer durch die Gegend:

Auf dem Rücksitz hockte tatsächlich ein Löwe und lehnte schon fast lässig mit dem Oberkörper auf der Karosserie.

In einem Video, das von der Userin Ann Isaan Russia am Sonntag auf Facebook hochgeladen wurde, sieht man, wie die anderen Verkehrsteilnehmer das Jungtier argwöhnisch betrachten, als es in der Luxuskarre an ihnen vorbeifährt.

Die Raubkatze, die ein grünes Halsband trug, schien von dem quirligen Verkehr allerdings wenig beeindruckt zu sein. Im Clip blickte das rund sechs Monate alte Tier nur gelangweilt in der Gegend herum.