Frischer Wind in Hagenbeck: Tropen-Aquarium lockt mit Neuerung

Alles in Kürze

Auch Krokodiltejus gibt es um Tropen-Aquarium Hagenbeck zu sehen. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Ab dem 1. Juli 2025 können Besucher unbegrenzt in die faszinierende Tier-Welt eintauchen - und das zum Vorzugspreis für ein ganzes Jahr.

Für den Bereich des Tierparks gibt es bereits die Möglichkeit, eine Jahreskarte zu erwerben. Jetzt ist es auch für das Tropen-Aquarium so weit: Das neue Ticket kostet 125 Euro für Erwachsene und 80 Euro für Kinder. Schon nach dem fünften Besuch lohne sich die Anschaffung, heißt es in einer Mitteilung des Tierparks.

Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Die Jahreskarte gilt nämlich ausschließlich von Montag bis Freitag. An Wochenenden und Feiertagen benötigen Inhaber ein separates Tagesticket.

Der Grund dafür sei die hohe Nachfrage am Wochenende, wie Geschäftsführer Walter Wolters erklärt: "In der Vergangenheit warteten Besucher teilweise bis zu 1,5 Stunden, weil die Auslastung des Hauses erreicht wurde. Um die Wartezeiten am Wochenende nicht noch weiter zu erhöhen, haben wir uns für die Jahreskarte von Montag bis Freitag entschieden."