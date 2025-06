Als diese Neuankömmlinge im Tierheim eintreffen, sind nicht nur die Mitarbeiter fassungslos

Köln - In dieser Woche nahm das Tierheim Köln-Dellbrück zwei Neuankömmlinge bei sich auf, die in ihrem alten Zuhause unter katastrophalen Bedingungen ihr Dasein fristen mussten. Jetzt soll für die Tiere ein neues Leben beginnen.

Alles in Kürze

Die Tiere waren von ihrem Besitzer gemeinsam in einem kleinen Vogelkäfig gehalten worden, der nicht nur viel zu eng und damit alles andere als artgerecht, sondern obendrein auch noch völlig verdreckt war. "Beide konnten sich kaum um die eigene Achse drehen", schilderten die Tierretter.

In einem kurzen Clip stellten die Mitarbeiter die beiden Neuankömmlinge vor, bei denen es sich um ein Löwenkopfkaninchen und einen Nymphensittich handelte.

"Wir sehen und hören viel, aber was das Veterinäramt heute sicherstellte und zu uns brachte, haute uns total aus den Socken" - mit diesen Worten begannen die Kölner Tierretter am Mittwochabend ihren neuesten Post auf Instagram.

Als Futter hatte man dem Kaninchen und dem Sittich einige Stücke Fladenbrot in den Mini-Käfig geworfen - nebst Wasser, das derart verschmutzt war, dass es sich bereits braun verfärbt hatte. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Nicht nur die Tierretter waren angesichts dieses Falls "ganz besonders sprachlos", auch die mehr als 63.000 Instagram-Fans machten keinen Hehl aus ihrem Entsetzen. "Es stimmt mich jedes Mal traurig, wenn ich solche Bilder sehe! Warum sind Menschen so grausam zu Tieren? Ich werde es nie verstehen", lautete nur einer von vielen empörten Einträgen in der Kommentarspalte.

Zum Glück sind das arme Kaninchen und sein gefiederter Leidensgenosse nun in Sicherheit, während die Tierretter alles daran setzen, ihren Schützlingen den bestmöglichen Neustart zu ermöglichen. So schnell wie möglich wird das tierische Duo "jetzt vernünftig untergebracht", kündigten die Pfleger an.

Da kann man nur hoffen, dass der ehemalige Besitzer der beiden sich nie wieder ein Tier anschafft ...