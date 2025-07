Kurioser Einsatz: Zebras flüchten in München vor Polizei

München - In der Nähe einer Grundschule in München beobachteten Zeugen zwei Zebras. Doch als die Polizeistreife die Tiere sichtete, machten die sich aus dem Staub.

Eine Streife eskortierte die Zebras nach ihrem Ausflug zurück zum Zirkus. © -/Privat/dpa

Bei der Integrierten Leitstelle wurde am Dienstag gegen 14 Uhr die Sichtung der Tiere in der Nähe der Grundschule an der Rockefellerstraße 11 in Milbertshofen gemeldet, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Eine Streife habe sich auf den Weg gemacht - doch die Zebras seien vor den Beamten geflüchtet.

Später fanden die Beamten heraus, dass in der Nähe ein Zirkus Station machte und die Zebras vermutlich dorthin gehörten, wie ein Polizeisprecher sagte. Also machten sich die Beamten auf den Weg zum Zirkus.