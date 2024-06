Als Mann sieht, was Hai im Maul hat, springt er sofort zu ihm ins Wasser

Tristan Turner kämpfte an einem Steg mit einem Hai. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/the.tiser

Tristan Turner war mit seinen beiden Söhnen zum Angeln an die Küste von Kangaroo Island gefahren. Doch statt eines entspannten Tages am Meer, erlebten die drei eine Situation, die vor allem Vater Tristan wohl nie wieder vergessen wird.

Kurz nachdem die Gruppe ihre Ruten ausgeworfen hatten, zitterte eine der Angeln verheißungsvoll. Was sich allerdings am Haken befand, war für keinen der Anwesenden ein Erfolg: Ein großer Bronzehai hatte sich an der Angel verbissen und wurde panisch.

Doch anstatt das Tier jämmerlich am Haken verenden zu lassen, sprang Tristan kurzerhand ins Wasser und begann einen wilden Kampf mit dem Hai, um ihn zu befreien.

In einem Video, was jetzt viral ging, sieht man den Australier mit dem rund drei Meter langen Tier förmlich ringen. Schließlich wusste der Bronzehai ja nicht, dass Tristan ihn eigentlich nur befreien wollte. Aus diesem Grund wehrte sich der Räuber mit aller Kraft gegen den Griff des Familienvaters.