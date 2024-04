Als Zuchtmaschine missbraucht: Sömmerdas Schützlinge bei "Tierisch, tierisch"

Sömmerda - Am gestrigen Mittwoch stellte die MDR-Sendung "Tierisch tierisch" die Bewohner des Tierheims Weißenburg bei Sömmerda ( Thüringen ) vor. Alle Vierbeiner eint der Wunsch nach einem liebevollen Zuhause und einem Neustart nach einer bedrückenden Zeit.

"Das Tollpatschige macht sie aus. Dickie ist eine liebe Seele, die einfach nur einen ruhigen Fleck haben möchte", so Probst. Neben vielen Kuscheleinheiten, die Dickie mag, müsste es auch auf die ein oder andere Gassirunde gehen, denn die Hündin hat aktuell noch ein paar Kilo zu viel.

"Sie ist in einem Keller gehalten worden, ohne Tageslicht", sagte Pflegerin Marie Probst.

Channa muss noch viel Lernen. Mit dem richtigen Umfeld wäre dies jedoch kein Problem. © Screenshot/Facebook/Tierzentrum Sömmerda

Eine weitere Hündin, die vom Veterinäramt sichergestellt wurde und im Mai 2023 ins Tierheim Weißenburg kam, ist Channa. Die Boxerhündin feiert am Drehtag ihren zweiten Geburtstag.

Genau wie Dickie hat Channa keine besonders tolle Vergangenheit hinter sich. Laut ihrem Betreuer Rüdiger hatte sie vor ihrer Ankunft im Tierheim keinen Kontakt zu Menschen und wurde auch nie zu einem Spaziergang ausgeführt.

Da Channa all diese Dinge wie an der Leine laufen nie gelernt hat, ist sie sehr lebhaft und genießt ihre neu gewonnene Freiheit. Allerdings wird sie auch als sehr lernfreudig beschrieben.

"Wir möchten unbedingt, dass sie in gute Hände kommt, Sie soll nicht in einem Zwinger gehalten werden, sondern in die Familie integriert werden", betont Tierheim-Mitarbeiter Rüdiger.