Anwohner schockiert: "Penisse" sorgen am Strand für Irritation

Argentinien - Diese frech aussehenden Meeresbewohner sorgen aktuell für Aufsehen: In Argentinien wurden Tausende berüchtigte "Penisfische" nach Stürmen an Land gespült.

Offenbar hat die Natur ein Faible für penisartige Lebewesen: Auch dieser Nematoden-Wurm hat eine phallische Gestalt. © 123rf.com/royaltystockphoto

Die Tiere wurden an einem Strand in der Stadt Río Grande entdeckt und verblüfften die Einheimischen mit ihrem phallischen Aussehen, berichtete unter anderem die New York Post.

Das fleischige Meereslebewesen, bei dem es sich eigentlich um einen im Sand grabenden Wurm handelt, erhielt seinen frechen Spitznamen aufgrund seiner auffälligen Ähnlichkeit mit dem menschlichen Penis. Allerdings ist er mit rund 25 bis 30 Zentimetern Länge etwas größer als das durchschnittliche männliche Glied. Der Wurm hat auch einen Schaft und einen großen Kopf mit einem Loch.

Normalerweise leben diese unartig aussehenden Würmer auf dem Meeresgrund. Während eines heftigen Sturms, der am Montag die Gegend um den gleichnamigen Fluss Rio Grande heimsuchte, wurden sie an Land gespült.

Manche Strandbesucher konnten auch nicht so recht glauben, was sie dort sahen, und machten Fotos von den ungewöhnlichen Wesen.

Die "Penis-Bilder" wurden danach rege in den sozialen Medien geteilt.