Anwohner waren völlig ahnungslos: Hier versteckt sich eine tödliche Gefahr

Wer erkennt die tödliche Gefahr? © Screenshot/Facebook/Snake Catchers Adelaide

Am Dienstag wurde in der "Seaford"-Einheit im Süden von Adelaide eine kleine Östliche Braunschlange in einem Haus gesichtet. Verständlicherweise gerieten die Bewohner beim Anblick der zweitgiftigsten Schlange der Welt in Panik.

Daraufhin versteckte sich das Tier derart gut, dass die Mieter sich sogar unwissentlich auf wenige Zentimeter näherten.

Schließlich alarmierte man Ange Broadstock, eine erfahrene Schlangenfängerin von "Snake Catchers Adelaide". Sie erklärte, dass das Reptil wahrscheinlich wegen der ganzen Aufregung nach ihrer Entdeckung untergetaucht war.

"Es war eine ziemlich offene Raumeinheit und Schlangen mögen es nicht, ungeschützt zu sein, besonders wenn ein Mensch in der Nähe ist", so die Expertin weiter. "Deshalb begeben sie sich zum nächsten Versteck und verbergen sich dort."