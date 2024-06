Ausgerechnet auf dem Friedhof: Passanten machen traurigen Fund

Bergheim - Gleich vier Neuzugänge auf einen Streich landeten in dieser Woche im Tierheim Bergheim bei Köln , nachdem Passanten eine traurige Entdeckung auf einem Friedhof gemacht hatten - nicht nur die Tierretter waren bestürzt!

Die Kaninchen waren von Tierfreunden auf einem Waldfriedhof entdeckt und eingefangen worden. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

"Sehe ich irgendwie tot aus?" - mit dieser Frage leitete das Tierheim am Dienstagabend seinen neuesten Post ein, in dem die Mitarbeiter die Geschichte ihrer vier Schützlinge erzählten, die unter alles andere als angenehmen Umständen den Weg in die Einrichtung gefunden hatten.

Demnach hatten aufmerksame Passanten kürzlich mehrere zahme Kaninchen auf dem Bergheimer Waldfriedhof entdeckt, die dort ziellos herumhoppelten und offensichtlich von ihrem vorherigen Besitzer ausgesetzt worden waren.

Wie lange das flauschige Quartett sich schon im Alleingang durchgeschlagen hatte, blieb dabei unklar.

Die tierlieben Passanten fackelten nach ihrer Entdeckung nicht lange und fingen zunächst zwei der Langohren ein, ehe am nächsten Tag auch die anderen beiden Fellnasen sicher ins Tierheim gebracht werden konnten.

Dort müssen die Tiere nun erst einmal versorgt - und vor allem gepflegt - werden, denn sie waren übersät mit Zecken!