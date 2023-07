Ausgesetzt? Kaninchen-Trio auf Parkplatz entdeckt, Polizei sucht Besitzer

Bautzen - Tierischer Einsatz für die Polizei in Bautzen!

Eine Polizeibeamtin hält eines der drei Kaninchen auf dem Arm. Die Polizei bittet den Besitzer und Zeugen, sich zu melden. © Bildmontage: Polizei Görlitz/123RF/foottoo

Eine aufmerksame Bürgerin entdeckte am Donnerstagmittag gegen 12.35 Uhr drei Kaninchen auf dem Parkplatz an der Strandpromenade am Stausee.

Da diese frei herumliefen und die Dame vermutete, dass die Tiere ausgesetzt wurden, alarmierte sie die Polizei.

Eine Streife des örtlichen Reviers begab sich zum Ort des Geschehens. Die Polizeibeamten konnten die flinken Hüpfer einfangen und brachten sie zu einem Tierschutzverein.

Nun wird der Besitzer der drei Kaninchen gesucht. Zudem sucht die Polizei weitere Zeugen, die etwas gesehen haben und Angaben zu dem Vorfall machen können.