Bauarbeiter unterbrechen sofort ihre Arbeit, als sie nacktes Baby im Garten liegen sehen

Gippsland (Australien) - Bauarbeiter in Australien wussten nicht gleich, was sie da auf einer Wiese lagen sehen. Als das rosafarbene Etwas dann anfing, merkwürdige Geräusche zu machen, war den Männern aber klar, dass es schnellstmöglich ihre Hilfe benötigte.

Auf einer Wiese in Australien entdeckten Bauarbeiter dieses hilflose Känguru-Baby. © Screenshot/Facebook/Our Haven Wildlife Shelter Inc non profit

Die Männer verrichteten gerade ihre Arbeit in einem zweistöckigen Haus im australischen Gippsland, als einer von ihnen das winzige Etwas im Garten entdeckte. Neugierig näherte er sich dem rosafarbene Ding, was plötzlich Laute von sich gab. "Er sagte, es mache lustige Geräusche", erklärt Theresa Matthes, die für das "Our Haven Wildlife Shelter" arbeitet, gegenüber The Dodo.

Schließlich realisierte der Bauarbeiter, dass es sich um ein sehr kleines Känguru-Baby handelte, was unter Experten auch als "Joey" bezeichnet wird. Von seiner Mutter, auf die das Kleine in diesem Alter dringend angewiesen war, fehlte jede Spur.

Der Mann tat genau das Richtige und alarmierte die örtliche Auffangstation, die sofort einen Mitarbeiter vorbeischickte, um das hilflose Joey zu retten.

Glücklicherweise wies er laut Theresa Matthes, die das Baby anschließend untersuchte, keine Verletzungen auf.