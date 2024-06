Rettungsaktion auf Autobahn: Polizei vereint Entenfamilie

Die Polizisten fingen zwei Entenküken ein und brachten sie in einer Box in Sicherheit. © Polizei Chemnitz

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei mehrmals zur Autobahn-Auffahrt Chemnitz-Rottluff gerufen, weil Autofahrer die Entenfamilie gesichtet hatten.

Als die Beamten gegen 15.20 Uhr das erste Mal dort eintrafen, fehlte von den Tieren jede Spur.

Etwa eine Stunde später gingen weitere Meldungen ein, dass die Enten wieder über die Fahrbahn marschieren.

Dieses Mal fanden die Polizisten zwei der Küken und brachten sie in einer Box in Sicherheit. Der Rest der Familie war jedoch nicht zu sehen. Diesen entdeckten sie, als die Mutter mit den anderen drei Entchen über den Mittelstreifen der Autobahn in Richtung Leipzig watschelte.