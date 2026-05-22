Dackel geben Vollgas: Sprint-Duell in Potsdam

Von Wilhelm Pischke Potsdam - Bei sprintenden Dackeln geht vielen Teckel-Liebhabern das Herz auf. Am Samstag messen sich die kleinen Vierbeiner vor schöner Kulisse am Potsdamer Lehnitzsee.

Trotz kurzer Beine sprinten die Dackel um die Wette. (Archivfoto) © Simon Kremer/dpa

Am langen Pfingstwochenende findet in Potsdam seit langer Zeit mal wieder ein Dackelrennen statt. Das Ganze sei eher lustig als knallharter Rennsport, sagte der Organisator. "Die Hunde machen meist ja nicht, was sie sollen."

Viele der Vierbeiner würden gar nicht erst loslaufen, andere liefen in die verkehrte Richtung. "Wir sind froh, wenn die ins Ziel laufen."

Gestartet werde in vier Klassen, sagte der Organisator. Es gebe die Kategorien Standard, Zwerg, Kaninchen und gemischte Klasse bis 30 Zentimetern Schulterhöhe.