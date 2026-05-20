Trotz Tod von "Timmy": Umweltminister Backhaus sieht auch ein positives Detail

Schwerin - Der letztlich gescheiterte Rettungsversuch für den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal ist aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) nicht umsonst gewesen.

Für Till Backhaus (67, SPD), Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommerns, war der Kampf um den Wal "Timmy" auch eine persönliche Mission. (Archivfoto) © Philip Dulian/dpa

"Wir haben bewiesen, was möglich ist, wir haben jetzt ein System", sagte der SPD-Politiker in einem Interview des "Nordkurier".

Eine private Initiative hatte den rund zwölf Meter langen und zwölf Tonnen schweren Meeressäuger Ende April vor der Insel Poel nahe Wismar in einen gefluteten Lastkahn, eine Barge, bugsiert.

Ein Schlepper zog die Barge dann durch das Kattegat bis an den Beginn der Nordsee. Rund 70 Kilometer nördlich von Skagen wurde der Wal am 2. Mai ins Meer entlassen.

Backhaus sagte in dem Interview weiter: "Hätten wir diese Methoden schon am Anfang in Niendorf gehabt, hätten wir nicht mit einer Chance von 0,1 Prozent gearbeitet, sondern vielleicht mit 60 bis 70 Prozent Sicherheit, ihn heil herauszubekommen."

Am 15. Mai trieb der Buckelwal tot vor der dänischen Insel Anholt.