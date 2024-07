Diese Kerlchen haben den Schnabel voll! Helmut und Günter suchen neue Bleibe

Bergheim - Im Tierheim Bergheim bei Köln hausen zurzeit zwei Zebrafinken, denen es gründlich die Laune verhagelt hat: Die drolligen Knirpse mussten aufgrund von Umbauarbeiten im Tierheim in einen kleineren Käfig umziehen - und aus diesem wollen sie nun schnellstmöglich raus.

Helmut und Günter wollen dem Tierheim Bergheim endlich den Rücken kehren. © Instagram/tierheim_bergheim

Die hübschen Vögel mit dem farbenfrohen Gefieder haben die Schnäbel gestrichen voll - das berichteten die Bergheimer Tierretter am Dienstag in einem neuen Instagram-Beitrag, in dem sie ihre Schützlinge den mehr als 32.000 Fans vorstellten.

Das Tierheim hatte die Knirpse demnach auf die Namen Helmut und Günter getauft und auch einige Schnappschüsse der beiden geteilt, auf denen sie in ihrem vorübergehenden "handelsüblichen" Käfig zu sehen waren.

Zuvor hatten die beiden Herren in einer großen Voliere gewohnt, in der es ihnen deutlich besser gefiel - und das lassen die beiden Tiere ihre Pfleger dieser Tage spüren, wie aus dem jüngsten Beitrag der Tierretter hervorging.

"Jeden Tag schieben sie kleine Zettel durch die Gitterstäbe, dass das alles verdammt nochmal unter ihrer Würde sei. Sie drohen uns sogar mit dem Veterinäramt und dem Tierschutz!", scherzte das Tierheim und berichtete, dass Helmut und Günter zurzeit regelrechte "Meckeronkels" seien.