Dieses spezielle Tier überrascht mit seiner sportlichen Atem-Technik

Der Titicaca-Riesenfrosch ist der größte Frosch der Welt, der ausschließlich im Wasser lebt. © AIZAR RALDES/AFP

Der Titicaca-Riesenfrosch gehört laut der "IUCN Red List" mittlerweile nur noch zu den gefährdeteren Arten, allerdings ist seine Population derzeit wieder am Sinken.

Das liegt unter anderem auch daran, dass diese Tiere nur in einem ganz bestimmten Gebiet vorkommen.

Der natürliche Lebensraum der Frösche sind die hoch gelegenen Seen in den Anden in Südamerika, vor allem im namengebenden Titicacasee.

Eine weitere Besonderheit der Tiere ist, dass sie fast ausschließlich mit der Hilfe ihrer übergroßen Haut atmen.

Durch Lage sowie Temperatur in diesem Gebiet ist das Wasser oft eher sauerstoffarm, aber um trotzdem eine gute Versorgung zu gewährleisten, haben die Amphibien eine ganz spezielle Technik entwickelt.