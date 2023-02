Doppelte Raubkatzen-Attacke: Tiger zerfleischt ein Kind und dann dessen Großvater

Der Killer-Tiger ist weiterhin auf der Flucht. (Symbolbild) © byrdyak/123RF

Der indische Nagarahole Nationalpark bietet auf rund 640 m2 den Lebensraum für zahlreiche wilde Tiere. Darunter finden sich unter anderem Elefanten, Bären, Wildhunde, Leoparden und Tiger.

Für Besucher gibt es zweimal täglich die Möglichkeit, eine Tour durch den Park zu buchen. Für die Bauern, die keine fünf Kilometer vom Nationalpark entfernt im Distrikt Kodagu arbeiten, gibt es kaum Sicherheit.

Und so kam es zum Drama: Auf einem Feld fand man vor Kurzem einen kleinen Jungen, der offenbar von einem menschenfressenden Tiger überfallen worden war.

Knapp zwölf Stunden später folgte dann der zweite Schicksalsschlag: Ein Tiger schlich sich an einen 75-jährigen Bauern an, der gerade sein Feld in der Nähe seines Hauses bestellte. Laut einem Bericht der Daily Mail zerfleischte das Tier den Senior und sorgte so für den zweiten Todesfall.

Besonders bitter: Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um Enkelsohn und Großvater!