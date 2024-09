Doppelte Überraschung: Süße und seltene Elefantenzwillinge geboren

Bago (Myanmar) - Im "Wingabaw Elephant Camp" in Myanmar kam es zu einer seltenen Sensation. Die 21-jährige Elefantenkuh Pearl Sandar brachte Nachwuchs zur Welt und das gleich im Doppelpack.

Die Zwillinge konnten zunächst, weil sie etwas zu klein waren, nicht die Milch ihrer Mutter trinken. © Sai Aung MAIN/AFP

Das Camp, in dem sich die Geburt am 26. August ereignete, befindet sich in der Stadt Bago, wie "China.org" berichtet.

Zuerst wurde ein Weibchen geboren und nur etwa vier Minuten später folgte das Männchen.

Für die ersten zwei Tage mussten sie mit der Flasche gefüttert werden, erst am dritten schafften sie es dann, selbstständig zu trinken.



"Wir halfen ihnen, indem wir kleine Holzklötze unter ihre Vorderbeine legten und ihre Köpfe an die Brust der Mutter führten", sagte der stellvertretende Camp-Manager Myo Min Aung gegenüber AFP.

Der kleine Bulle ist schon jetzt sehr agil und rennt lieber herum oder spielt mit Menschen, anstatt bei seiner Mutter zu sein. Ein weiterer Angestellter des Camps erzählte, er hoffe, dass er nicht so wird wie sein Vater.

Der habe nämlich - im Gegensatz zur Mutter, die "ein gutes Herz" hat - immer wieder andere Elefanten oder Menschen angegriffen.