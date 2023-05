Drei Orcas versenken Yacht vor Gibraltar, beunruhigendes Verhalten breitet sich aus

Eine kleine Gruppe Orcas greift seit 2020 vermehrt Schiffe vor den Küsten Marokkos, Portugals und Spaniens an. (Symbolbild) © ronnybas/123RF

Anfang Mai rammte ein großer und zwei kleinere Orcas eine Yacht und brachte sie so zum Kentern, berichtete The Huffington Post.

"Die beiden kleinen Orcas haben die Technik des größeren beobachtet und sind mit leichtem Anlauf ebenfalls in das Boot gerast", sagte Werner Schaufelberger, Kapitän der betroffenen Schweizer Segelyacht "Champagne", gegenüber dem Magazin Yacht.

Die Besatzung konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Boot sank allerdings und war damit ein Totalverlust.

Dieser Vorfall ist nur der Neueste in einer Reihe von ähnlichen Angriffen, die in 2020 plötzlich stark anstiegen. Verantwortlich dafür seien ungefähr fünfzehn Orcas, berichtete The New York Times.

Die Gruppe Orca Ibérica GTOA beobachtet seit 2020 das Verhalten von Schwertwalen in der Region. Seitdem wurden drei weitere Fälle verzeichnet, in denen Orcas Schiffe zum Kentern brachten.

Auch bei diesen Übergriffen konnten alle an Bord in Sicherheit gebracht werden und es gab keine Verletzungen.

Zusätzlich gab es in den stark befahrenen Meeren bei Marokko, Portugal und Spanien 500 Vorfälle, bei denen Schwertwale entweder auf Boote zukamen oder auf diese reagierten, bei etwa 20 Prozent verursachten sie außerdem einen Schaden. Dennoch ist das Verhalten der Schwertwale in den meisten Begegnungen mit Schiffen weiterhin unverändert, sagt die Organisation.