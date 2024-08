Er klang wie "Donald Duck": Vater nach giftigem Schlangenbiss im Koma

Der 45-jährige Joseph Ricciardella mit seiner Tochter. © Screenshot/GoFundMe/Support Joseph Ricciardella's Snakebite Recovery

Als er am vergangenen Sonntag versuchte, die Schlange vor dem Überfahren-Werden zu retten, warf er ein Hemd über die Schlange und versuchte, sie aufzuheben, wurde aber in die Hand gebissen, berichtete The Mirror.



Kurz darauf rief Ricciardella panisch seine Ex-Freundin an, klang dabei wohl wie "Donald Duck" und teilte ihr mit, dass er einen giftigen Biss abbekommen habe.

Währenddessen fuhr er sich selbst in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er einen Herzstillstand erlitt und wiederbelebt wurde. Kurz darauf wurde Ricciardella in ein anderes Krankenhaus geflogen. Die Ärzte holten ihn am Dienstag aus dem Koma, aber er blieb intubiert und sediert, da er durch das Gift angeschwollen war.

"Das überrascht mich nicht im Geringsten, denn das hat er schon immer gemacht. Wenn er ein Tier am Straßenrand oder auf der Straße sah, versuchte er, anzuhalten und es von der Straße zu retten", sagte seine Ex-Freundin Brittany.

Sie erzählte weiter, dass sie dachte, Joseph Ricciardella würde sie auf den Arm nehmen, weil er seine Stimme wie "Donald Duck" klang.