Erst fünf Monate alt: Mischlingswelpe Böhmer sucht Menschen, die ihm die Welt zeigen
Hamburg - Der kleine Mischlingswelpe Böhmer wickelt wirklich jeden um seine Pfötchen.
Ein echter Charmbolzen, der beim Spazierengehen bereits Fortschritte zeigt, heißt es auf der Website des Franziskus-Tierheims Hamburg.
Auch für eine ausgiebige Kuschelrunde ist der kleine Rüde immer zu haben.
Geboren im Juli 2025, hat der kleine Racker in seinem jungen Leben bisher noch nicht viel kennenlernen dürfen.
Umso mehr freut er sich jetzt über Menschen, die ihm geduldig die Welt erklären und ihm Sicherheit schenken.
Im Tierheim taut der kleine Kerl von Tag zu Tag mehr auf: Er liebt es, im Auslauf mit seinen Hundefreunden um die Wette zu flitzen, sich auszupowern und neugierig sein Umfeld zu beobachten.
Mischlingswelpe Böhmer wartet auf ein sicheres Zuhause
Ein Leben im Haushalt kennt Böhmer bislang nicht. Alles ist neu, spannend und manchmal noch etwas unheimlich. Seine zukünftigen Halter sollten daher eines unbedingt mitbringen: Zeit, Geduld und stabile Nerven, wie man sie nun mal für einen Welpen braucht.
Mit Artgenossen zeigt sich der Vierbeiner freundlich, verspielt und verträglich. Jeden Tag lernt er dazu und findet sich immer besser im neuen Umfeld zurecht. Alleine bleiben kann er allerdings noch nicht.
Wer sich jetzt schon verliebt hat, kann Böhmer während der Vermittlungszeiten persönlich im Franziskus-Tierheim besuchen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] schicken.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg