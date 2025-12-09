 732

Erst fünf Monate alt: Mischlingswelpe Böhmer sucht Menschen, die ihm die Welt zeigen

Der kleine Mischlingswelpe Böhmer befindet sich aktuell im Hamburger Tierheim und sucht ein Zuhause.

Von Jana Steger

Hamburg - Der kleine Mischlingswelpe Böhmer wickelt wirklich jeden um seine Pfötchen.

Mischlingswelpe Böhmer ist seit November 2025 im Franziskus-Tierheim Hamburg untergebracht.
Mischlingswelpe Böhmer ist seit November 2025 im Franziskus-Tierheim Hamburg untergebracht.  © Franziskus-Tierheim Hamburg

Ein echter Charmbolzen, der beim Spazierengehen bereits Fortschritte zeigt, heißt es auf der Website des Franziskus-Tierheims Hamburg.

Auch für eine ausgiebige Kuschelrunde ist der kleine Rüde immer zu haben.

Geboren im Juli 2025, hat der kleine Racker in seinem jungen Leben bisher noch nicht viel kennenlernen dürfen.

Zu laut, zu schnell, zu viel: Darum muss Mops-Mischling Pablo dringend raus aus der Stadt
Tiere Zu laut, zu schnell, zu viel: Darum muss Mops-Mischling Pablo dringend raus aus der Stadt

Umso mehr freut er sich jetzt über Menschen, die ihm geduldig die Welt erklären und ihm Sicherheit schenken.

Im Tierheim taut der kleine Kerl von Tag zu Tag mehr auf: Er liebt es, im Auslauf mit seinen Hundefreunden um die Wette zu flitzen, sich auszupowern und neugierig sein Umfeld zu beobachten.

Mischlingswelpe Böhmer wartet auf ein sicheres Zuhause

Der kleine Vierbeiner ist erst fünf Monate alt und wartet nun auf ein sicheres Zuhause.
Der kleine Vierbeiner ist erst fünf Monate alt und wartet nun auf ein sicheres Zuhause.  © Franziskus-Tierheim Hamburg

Ein Leben im Haushalt kennt Böhmer bislang nicht. Alles ist neu, spannend und manchmal noch etwas unheimlich. Seine zukünftigen Halter sollten daher eines unbedingt mitbringen: Zeit, Geduld und stabile Nerven, wie man sie nun mal für einen Welpen braucht.

Mit Artgenossen zeigt sich der Vierbeiner freundlich, verspielt und verträglich. Jeden Tag lernt er dazu und findet sich immer besser im neuen Umfeld zurecht. Alleine bleiben kann er allerdings noch nicht.

Wer sich jetzt schon verliebt hat, kann Böhmer während der Vermittlungszeiten persönlich im Franziskus-Tierheim besuchen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] schicken.

Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg

Mehr zum Thema Tiere: