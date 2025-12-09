Erst fünf Monate alt: Mischlingswelpe Böhmer sucht Menschen, die ihm die Welt zeigen

Hamburg - Der kleine Mischlingswelpe Böhmer wickelt wirklich jeden um seine Pfötchen.

Mischlingswelpe Böhmer ist seit November 2025 im Franziskus-Tierheim Hamburg untergebracht. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Ein echter Charmbolzen, der beim Spazierengehen bereits Fortschritte zeigt, heißt es auf der Website des Franziskus-Tierheims Hamburg.

Auch für eine ausgiebige Kuschelrunde ist der kleine Rüde immer zu haben.

Geboren im Juli 2025, hat der kleine Racker in seinem jungen Leben bisher noch nicht viel kennenlernen dürfen.

Umso mehr freut er sich jetzt über Menschen, die ihm geduldig die Welt erklären und ihm Sicherheit schenken.

Im Tierheim taut der kleine Kerl von Tag zu Tag mehr auf: Er liebt es, im Auslauf mit seinen Hundefreunden um die Wette zu flitzen, sich auszupowern und neugierig sein Umfeld zu beobachten.