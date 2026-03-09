Wie Müll weggeworfen: Tote Ratten im Straßengraben entsorgt

Sömmerda - In Sömmerda wurden am Sonntagabend mehrere tote Ratten gefunden.

Die Feuerwehr übernahm die Entsorgung der toten Ratten. (Symbolfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine Zeugin hatte die Tiere gegen 18.30 Uhr im Bereich des Scherndorfer Weges zwischen den Brücken im Straßengraben entdeckt und die Polizei alarmiert.

Laut Angaben der Beamten waren die Kadaver neben Müll und Hausrat abgelegt worden. Die Nagetiere wiese keine äußeren Verletzungen auf, hieß es.

Die Feuerwehr kümmerte sich in der Folge um die Entsorgung der Ratten. Darüber hinaus wurde die zuständige Amtstierärztin über den Fund informiert.