Erster Eisbär verendet an Vogelgrippe - Virus breitet sich weltweit aus

Erster bekannter Fall: Im US-Bundesstaat Alaska ist ein Eisbär an Vogelgrippe verendet. Das H5N1-Virus breitet sich weltweit aus.

Von Simone Bischof

Utqiagvik (USA) - Berichten zufolge ist ein Eisbär aus dem US-Bundesstaat Alaska an der Vogelgrippe gestorben. Das Tier wäre das erste seiner Art, das an der Krankheit, die auch als H5N1 bekannt ist, gestorben ist. In den USA wurde die Tierseuche erstmals im Januar 2022 entdeckt.

Im entfernten US-Bundesstaat Alaska ist der weltweit offenbar erste Eisbär an der Vogelgrippe gestorben. (Symbolbild) © 123rf.com/ondrejprosicky Es wird angenommen, dass der Eisbär an Kadavern toter Vögel gefressen hatte, die mit dem Virus infiziert waren, sagte der staatliche Tierarzt Dr. Bob Gerlach gegenüber Alaska Beacon. Der Bär wurde im Oktober in der Nähe von Utqiagvik, der nördlichsten Gemeinde des Landes, tot aufgefunden, gab das Alaska Department of Environmental Conservation, also das staatliche Veterinäramt von Alaska, bekannt Nach jetzigem Stand ist es der weltweit "erste gemeldete Eisbärenfall überhaupt", sagte Dr. Gerlach im Gespräch mit "Alaska Beacon" weiter. Tiere In Silvesternacht: Deshalb suchen Hundehalter mit ihren Tieren den Flughafen auf! Bislang ist nicht bekannt, ob noch weitere Eisbären in entlegenen Teilen der Welt an der Vogelgrippe gestorben sind, berichtet Independent. Laut Gerlach sind die Wissenschaftler auf die Überwachung der Gebiete durch Biologen angewiesen, was in abgelegenen Teilen der Arktis jedoch schwierig sei. Gerlach habe den Tod des Raubtieres Weltorganisation für Tiergesundheit (Office Internationale des Epizooties, OIE) gemeldet. Der Fall habe daraufhin auch in anderen arktischen Ländern mit Eisbärenpopulation Aufmerksamkeit erregt.



Vogelgrippe ist auf Säugetiere und den Menschen übertragbar