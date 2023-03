Familie kommt nach Hause: Als sie zum Sofa blicken, ziehen sie sich sofort wieder zurück

Queensland (Australien) - Auf diesen "Gast" können die meisten verzichten - gern auch ein Leben lang. Einer Familie aus dem australischen Queensland war dieses Glück nicht vergönnt. Vergangenen Sonntag kamen sie von einem langen Ausflug nach Hause. Als sie zum Sofa blickten, traten sie sofort wieder den Rückzug an.

Wie so viele Schlangenfänger ließ sich der Experte bei seinem Versuch, die Östliche Braunschlange zu fangen, filmen.

"Ich musste das Wohnzimmer durchsuchen. Sie wussten, dass sie unter den Sofas verschwunden war, und ich fand sie hinter einer Lederklappe an der Rückseite der mittleren Doppelcouch", so Lawrence gegenüber dem US-Magazin.

Schlangenfänger Ozzie (Glenn) Lawrence fand und entsorgte das lebensgefährliche Tier schließlich. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/OzCapture Snake Relocations

"Alles in allem war sie eigentlich ziemlich ruhig und kühl", sagte der Fachmann. "Es war kein sehr heißer Tag, sodass ihre Batterien sozusagen nicht voll waren und sie nicht zuschlug und biss."

Daher konnte Lawrence die gefährliche Schlange recht leicht einfangen. In sicherer Entfernung setzte er das Reptil wieder aus. Östliche Braunschlangen sind laut Newsweek in ganz Ost- und Südaustralien verbreitet.

Die gefährlichen Tiere sind demnach für mehr Todesfälle verantwortlich als jede andere Schlangenart in Down Under. Gut, dass die Familie gar nicht erst versucht hatte, sich mit diesem "Gast" auf eigene Faust auseinanderzusetzen.