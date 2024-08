Familie macht Horror-Fund im Wohnzimmer und muss Schlangen-Experten rufen

Wie er das Reptil versuchte zu entfernen, teilte Busstra unter anderem in einem Video auf Facebook . Mit einem Haken versuchte er zunächst, die Schlange hinter dem Tisch hervorzuziehen.

Der Experte erklärte, dass die Schlange aufgrund von geöffneten Fenstern bei gutem Wetter die Chance hatte, in das Haus der Familie zu gelangen.

Daniel Busstra, der ein lizenzierter Schlangenfänger in Queensland ist, teilt seine Funde und Rettungsaktionen regelmäßig im Netz.

Das Tier versuchte mehrmals, Busstra zu beißen, doch der Experte bezeichnete es beinahe ehrfürchtig als "wunderschön". Es sei laut Busstra dennoch "nicht ideal", eine solche Schlange im Haus zu haben.

Um die Python nicht zu stressen, steckte er sie vorsichtig in eine Tasche. In den sozialen Medien erklärte er, dass er bereits in den vergangenen Tagen mehrere Schlangen habe entfernen müssen.

Nachdem Busstra die Küstenteppichpython aus dem Haus der Familie entfernt hatte, wurde sie in einem weniger bewohnten Gebiet freigelassen.