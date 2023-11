Fledermäuse suchen sicheren Unterschlupf für Winter: So kann man ihnen helfen

Fledermäuse - so wie dieses "Große Mausohr" - sind gerade auf der Suche nach sicheren Quartiere für ihren Winterschlaf. © Holger Holzmann/dpa

"Das perfekte Winterdomizil für eine Fledermaus ist frostfrei, mit einer Temperatur zwischen 4 und 9 Grad, hat eine hohe Luftfeuchte, gute Möglichkeiten, versteckt abzuhängen und ist sicher vor Fressfeinden", sagte Fledermaus-Expertin Petra Gatz vom NABU Hessen. Diese Bedingungen böten zum Beispiel Stollen, Gewölbekeller, Höhlen und Baumhöhlen.

"Einige Arten überwintern auch in Unterkünften an Wohnhäusern", sagte Ganz. So würden unter anderem künstliche Spaltenquartiere wie Fledermaus-Bretter oder Flachkästen an Giebelwänden von den Tieren gerne genutzt. Diese könne man in Baumärkten und dem Fachhandel kaufen oder auch selber bauen.

Grund zur Sorge gebe es dabei nicht: "Die Fledermäuse machen nichts kaputt. Sie sind nur einen kurzen Zeitraum an einem Ort und brauchen diesen Unterschlupf dringend", so Gatz. Meist bemerkten Hausbewohner die Fledermäuse nur durch ihre Hinterlassenschaften.

Renovierungsarbeiten müssten allerdings gemäß dem Naturschutzgesetz warten, bis die Tiere wieder umgezogen sind, erklärte Gatz.