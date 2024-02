Frau findet Buschbaby: Als sie diesen Trick einsetzt, taucht etwas auf ihrer Lampe auf

Pretoria (Südafrika) - Susan Koekemoer fand in ihrer Einfahrt ein kleines Buschbaby , das anscheinend zurückgelassen wurde. Mit der Hilfe ihres Handys gelang es ihr jedoch, das Tier in Windeseile wieder mit seiner Mutter zu vereinen.

Die fürsorgliche Frau brachte das verlorene Tierchen in ihr Haus und untersuchte es auf Verletzungen. Da es dem Kleinen anscheinend gut zu gehen schien, entschied sich die fürsorgliche Frau, dass Baby wieder mit seiner Mutter zu vereinen.

Wie The Dodo berichtete, viel der Frau vor ihrem Heim in Pretoria (Südafrika) eines Nachmittags ein braunes Haarknäuel auf. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass es sich um ein Buschbaby (auch Galagos genannt) handelte - eine Primatenart.

Kurz darauf flog das Tierchen herunter, schnappte sich ihr Kleines und rannte in die Natur. Laut Facebook-Beitrag, samt Video, dauerte der Vorfall gerade einmal rund drei Stunden: "Was für eine wunderbare Art, einen Tag zu beenden", schrieb Koekemoer in vollster Zufriedenheit.