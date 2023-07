Fußgänger wundern sich über seltsamen Pilz: Dann erkennen sie die Wahrheit

War dieses merkwürdige Objekt wirklich ein Pilz? © Facebook/Screenshot/Pennsylvania Bat Rescue

Vor den Mitarbeitern lag kein Pilz, sondern ein alter Bekannter: Punkin Roll, eine Rote Fledermaus aus dem Gehege. Das Team, das in Mertztown im US-Staat Pennsylvania sitzt, war begeistert, als es den Kleinen wiedererkannte.

Stephanie Stronsick, Gründerin und Leiterin der Tierrettungsstelle, sagte im Gespräch mit The Dodo: "Es war wundervoll zu sehen, dass die Tarnung dieser schönen Fledermausart nicht nur in den Bäumen, sondern auch auf dem Boden gut funktioniert."



Was zunächst seltsam erscheint, ist bei Roten Fledermäusen durchaus gängige Praxis. So nisten sich viele von ihnen nicht in Bäumen, sondern im Gras ein.

"Rote Fledermäuse legen sich gelegentlich auf den Boden und schaffen sich so ein gemütliches Plätzchen, um (...) bis zur Nacht zu schlafen", erklärte Stronsick.