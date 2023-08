08.08.2023 14:09 648 Gefahr für Mensch und Tier: Kühe auf Autobahnzubringer unterwegs

Drei Kühe waren am Dienstagmorgen in Bremerhaven ausgebüxt und liefen gefährlich nah an der Straße entlang.

Von Madita Eggers

Bremerhaven - Ein ungewöhnliches Bild hat sich am heutigen Dienstagmorgen mehreren Fahrern auf dem Autobahnzubringer der A27 im Bereich der Geestebrücke in Bremerhaven geboten. Mehrere Kühe waren ausgebüxt und liefen auf dem begrünten Seitenstreifen herum. Eine Gefahr für Mensch und Tier. Drei Kühe waren am Dienstagmorgen ausgebüxt und liefen gefährlich nah an der Straße entlang. © Polizei Bremerhaven Mehrere Streifenwagen und die Sperrungen einzelner Fahrbahnen waren nach Angaben der Polizei nötig, um die Kühe von der Fahrbahn wieder in Richtung der Weiden an der Geeste zu treiben. Zuvor hatten mehrere Autofahrer der Polizei die vom Pfad angekommenen Tiere gemeldet. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs und der Tiere, so die Polizei. Drei Kühe hatten sich gegen 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von dem Rest der Herde entfernt. Tiere Familie findet Überraschungsgast in ihrer Badewanne "Der Landwirt überprüft jetzt noch einmal die Weide, wir konnten auf jeden Fall nichts feststellen. Vielleicht hat zwischendurch aber auch schon jemand den Zaun wieder hochgesetzt", so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24. Zum aktuellen Zeitpunkt sei aber wieder alles gesichert. Gemeinsam mit dem Landwirt gelang es den Polizisten, die heute eher als Kuhhirten gearbeitet haben, die Tiere nach rund einer Stunde wieder sicher auf die Weide zu bringen.

