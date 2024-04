Mitten im Wald: Hundebesitzer macht traurige Entdeckung

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück hatte kürzlich allen Grund zum Ärger, denn wieder einmal waren in der Einrichtung gleich mehrere Fundtiere abgegeben worden, derer man sich auf feige Art und Weise entledigt hatte.

Die Tiere hatten hilflos in der Transportbox gekauert, ehe sie gefunden wurden. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Dieser Fall lässt Tierfreunde mit dem Kopf schütteln!

Wie das Kölner Tierheim in einem neuen Instagram-Beitrag schilderte, waren jüngst gleich drei Kaninchen auf einmal in der Einrichtung gelandet, die einsam und verlassen in einer Transportbox gehockt hatten.

Ein Hundebesitzer hatte die Vierbeiner demnach im Dellbrücker Wald entdeckt und ins Tierheim gebracht. Vom Besitzer der Langohren fehlte unterdessen weit und breit jede Spur, der hatte sich nach dem Aussetzen der Tiere natürlich längst aus dem Staub gemacht.

Die Tierretter waren angesichts der jüngsten Ereignisse fassungslos und hatten ebenso wie die mehr als 54.000 Instagram-Fans kein Verständnis dafür, wie man sich seine Haustiere derart herzlos vom Hals schaffen kann!

Die Kaninchen hatten bei der Aktion Glück im Unglück gehabt, wurden rechtzeitig gefunden und sind glücklicherweise wohlauf. Die Mitarbeiter des Tierheims sind unterdessen auf der Suche nach Hinweisgebern!