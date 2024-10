Gefunden, aber nie vermisst: Jetzt will dieser prächtige Vogel in ein neues Leben starten

Köln - Immer wieder nimmt das Tierheim Köln-Dellbrück auch Vögel bei sich auf, die auf unterschiedliche Weise den Weg in die Einrichtung gefunden haben. Einer von ihnen wartet dabei besonders sehnsüchtig darauf, in ein neues Leben zu starten.

Der blaue Halsbandsittich war vor einiger Zeit als Findling in der Obhut der Kölner Tierretter gelandet. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Schon seit einiger Zeit beherbergt das Kölner Tierheim mittlerweile seinen blau gefiederten Gast, der einst als Fundtier in der Obhut der Tierretter gelandet war.

Was der prächtige Vogel, bei dem es sich um einen Halsbandsittich handelt, zuvor erlebt hatte, blieb derweil ungewiss. Denn der Sittich war bereits vor einer Weile entdeckt, aber leider von niemandem vermisst worden, wie das Tierheim am Dienstag in einem neuen Instagram-Beitrag berichtete.

Zu dem Beitrag teilten die Pfleger auch einen Schnappschuss ihres stattlichen Schützlings, auf dem dieser neugierig in die Kamera schaute.

Nachdem der Vogel nun schon einige Zeit im Tierheim verbracht hat, ist es allmählich an der Zeit, einen Neuanfang zu wagen.

So suchen die Kölner Tierretter nach einem geeigneten neuen Zuhause für den blauen Sittich - bei Menschen, die über eine "schöne, große Innenvoliere" verfügen und bereits einen Halsbandsittich halten.