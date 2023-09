Genmutation oder Tierquälerei? Rosafarbene Taube verblüfft Kleinstadt

Bury - Tauben werden wegen ihrer Verbreitung, ihrem grauen Gefieder und der Gefahr, dass durch sie Krankheiten verbreitet werden könnten, oftmals abfällig als die "Ratten der Lüfte" bezeichnet. Könnte ein rosafarbener Look das Image der Vögel womöglich aufbessern?

Was musste diese Taube wohl über sich ergehen lassen? © Montage: Twitter/Heywoodharriet_

Ein eben solch ungewöhnlich gefärbtes Exemplar sorgte kürzlich in der nordenglischen Kleinstadt Bury für Aufsehen. Neben seinen grauen Artgenossen wurde die Taube in Rosa in der Innenstadt beim Brot fressen und über die Dächer stolzieren gesichtet.

"Hat noch jemand diese rosa Taube in Bury gesehen und weiß jemand, warum sie rosa ist?!", fragte sich unter anderem X- bzw. Twitter-Userin Harriet Heywood auf ihrem Profil und postete dazu zwei Bilder des Vogels mit dem schrillen Gefieder.

Auch die Polizei von Greater Manchester teilte laut BBC mit, einige Beamte seien bei ihrer Fußpatrouille ebenfalls auf die "seltene rosafarbene Taube im Stadtzentrum" gestoßen.

Schnell begannen Spekulationen, wie die Taube zu ihrem auffälligen Äußeren gekommen sein könnte. "Ich habe gesehen, wie jemand ihr einen Chip gegeben hat. Jeder fragt sich, warum es rosa ist, aber es bringt ein bisschen Farbe in den Ort", sagte Anwohnerin Samantha Brown (43) amüsiert.

Sie vermutete: "Ich glaube, sie wurde gefärbt, aber wer weiß?"