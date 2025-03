Gerettet aus der Ukraine: Traumatisierte Löwen bekommen neues Zuhause

Kent (Großbritannien) - Fünf Löwen aus der Ukraine haben in Großbritannien ein neues Zuhause gefunden. Die Tiere leben künftig in der südenglischen Grafschaft Kent, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Die Löwenschwestern Amani und Lira haben sich bereits an ihr neues Zuhause gewöhnt. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Für das Lion Rescue Centre, das nun eröffnet wurde, waren knapp 600.000 Euro an Spenden gesammelt worden.

Die Löwen hätten auf unterschiedliche Weise Vernachlässigung und Misshandlung erfahren, sagte eine Sprecherin der Organisation "The Big Cat Sanctuary" nach Angaben der PA.



Einige der Raubkatzen leiden demnach unter den Folgen von Granateinschlägen in der Nähe ihrer Gehege, andere sollen unterernährt in einer Wohnung gelebt oder in privater Haltung zur illegalen Zucht genutzt worden sein. Vier von ihnen hätten noch niemals zuvor Gras betreten.