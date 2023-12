Groß, laut, sanft: Das ist die "Wildbiene des Jahres"

Stuttgart - Die Blauschwarze Holzbiene ist Wildbiene des Jahres 2024. Das teilte die Naturschutzorganisation Nabu am heutigen Montag mit.

Ein Weibchen der Blauschwarzen Holzbiene beim Blütenbesuch. Nun wurde ihre Art zur Wildbiene des Jahres 2024 gekürt. © Jürgen Busse/NABU/dpa

Die sanfte Riesin flöße durch ihre Größe und das laute Brummen Respekt ein. Dabei ist die Xylocopa violacea harmlos.

Blauschwarze Holzbienen zählen zu den größten Wildbienen in Deutschland, haben bläulich glänzende Flügel und einen schwarz behaarten Körper. Das dafür zuständige Kuratorium wählt seit 2013 die "Wildbiene des Jahres".

In Deutschland wurden bislang drei Arten von Holzbienen (Xylocopa) gefunden, von denen die Blauschwarze Holzbiene am häufigsten und am weitesten verbreitet ist.

Die Weibchen werden zwischen zwei und drei Zentimeter groß. Deutlich kleiner mit 14 bis 16 Millimeter ist ihre Verwandte, die Kleine Holzbiene (Xylocopa iris). Sie tritt vereinzelt im Elsass und in Baden am südlichen Oberrhein auf.

Die dritte im Bunde ist die Südliche Holzbiene (Xylocopa valga). Sie ist erst seit 2009 in Deutschland nachgewiesen und breitet sich seitdem in Richtung Norden aus.