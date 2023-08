03.08.2023 07:30 1.490 Horror! Spinne krabbelt in Mund von schlafendem Mann und beißt ihn

In England wachte ein Mann mitten in der Nacht mit Atembeschwerden auf. Offenbar hatte ihn eine Spinne am Gaumenzäpfchen gebissen. Er musste ins Krankenhaus.

Von Simone Bischof

Sandon (England) - Chris Cowsley glaubte, er würde sterben, als er in der Nacht zum 23. Juli plötzlich keine Luft mehr bekam. Szenen wie aus einem Albtraum: Offenbar war eine Spinne in den Hals eines schlafenden Mannes gekrabbelt. (Symbolbild) © 123rf.com/tommaso79, 123rf.com/ekacas Der Postbote aus Sandon in England wachte gegen 3.30 Uhr auf und konnte kaum noch atmen. "Ich dachte, ich würde sterben", sagte er. Der 52-Jährige sei aufgestanden und versuchte, zu husten. Doch es gelang ihm nicht richtig, er rang nach Luft. Mit letzter Kraft wählte er den Notruf. Als der Krankenwagen eintraf, schauten die Sanitäter in Cowsleys Mund und schlossen ihn an ein Beatmungsgerät an. Dann sagte einer der Helfer zu ihm: "Ich glaube, Sie haben eine Spinne verschluckt." Der Patient wurde zur Behandlung sofort in eine Klinik gebracht, berichtet BBC. Dort verabreichten die Ärzte ihm eine Kochsalzlösung, Antibiotika und Steroide. Offenbar war die Spinne in den Mund von Cowsley gekrabbelt, während er schlief. Auf dem Weg nach unten biss sie dann wohl in sein Gaumenzäpfchen. Verschlucken wir wirklich acht Spinnen pro Jahr? Wenn das Raumklima stimmt, bauen Spinnen ihre Netze gerne in Wohnungen und Häusern. Um Menschen machen sie in der Regel einen Bogen. © 123rf.com/underworld Um sicherzugehen, dass nichts weiter passiert war, untersuchte ein Hals-Nasen-Ohrenarzt den Mann, bevor er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Der Mediziner schob eine kleine Kamera durch die Nase von Cowsley und sagte ihm, dass sein Hals nicht mehr geschwollen sei und er nach Hause gehen könne.

Laut Cowsley war sich der Arzt allerdings nicht sicher, was die Ursache seiner Probleme gewesen sei. Doch er vermutete, dass der Sanitäter wahrscheinlich recht hatte. Um was für eine Spinne es sich gehandelt haben könnte, ist unklar. Inzwischen habe Cowsley ein Insektenschutzmittel gekauft und es im ganzen Haus verteilt. Stimmt eigentlich das Gerücht, dass wir im Jahr ungefähr acht Spinnen im Schlaf verschlucken? Belegte Quellen dafür gibt es nicht. Laut dem Wissensmagazin GEO ist das auch nicht verwunderlich, denn es gibt keine. Wie der Mythos in die Welt kam, ist unklar. Fest steht jedoch, dass die meisten Spinnen, die sich in Wohnungen aufhalten, zwar dort ihre Netze bauen. Doch sie haben kein Interesse an Kontakt mit Menschen, schon gar nicht schlafenden, und laufen nachts auch nicht umher. Menschen sind sogar eher eine Gefahrenquelle für diese Tiere. Wenn dann jemand auch noch schnarcht, sind die dadurch erzeugten Vibrationen vor allem eine Warnung, sich nicht zu nähern. Grundsätzlich ausschließen lasse sich zwar nicht, dass Menschen Spinnen im Schlaf verschlucken können. Doch glaubhafte Augenzeugenberichte darüber gibt es nicht.

