Todkranker Junge (†5) hat einen letzten Wunsch: Sein Zoo-Besuch lässt kein Auge trocken

Einmal in seinem Leben das Baby-Flusspferd Moo Deng sehen. Das war der größte Wunsch des kleinen Nong Auto (†5). © Sakchai Lalit/AP

In einem Facebook-Post auf dem Profil "Khamoo and The Gang" erzählt der Zoo aus der thailändischen Stadt Si Racha die herzzerreißende Geschichte des jungen Nong Auto.

Bereits vor einem Jahr erhielt der Zoo eine Anfrage von dem Krankenhaus, in dem Nong Auto behandelt wurde. Sie erklärten den Verantwortlichen des Zoos, dass der Fünfjährige an einer unheilbaren Form von Krebs erkrankt war und innerhalb der nächsten Monate sterben würde. Doch er liebte das kleine Flusspferd Moo Deng, welches im vergangenen Sommer im Zoo von Si Racha zur Welt gekommen war.

Nong Autos seligster Wunsch war es, sein Lieblings-Flusspferd einmal in Wirklichkeit zu treffen - ein Wunsch, dem der Zoodirektor sofort nachkam. Schließlich war es dann so weit. Anfang dieses Jahres besuchte Nong Auto endlich Moo Dengs Zuhause und traf neben einigen Capybaras auch sein Lieblingstier: das kleine Flusspferd.

Da zu diesem Zeitpunkt viele Menschen Moo Deng sehen wollten, war die Schlange dementsprechend lang. Doch für Nong Auto wurde eine kleine Ausnahme gemacht und er durfte die gesamte Warteschlange überspringen, um zu dem pummeligen Vierbeiner zu kommen.

Nun waren die beiden endlich vereint und Nong Auto strahlte über beide Ohren.