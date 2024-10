116 Welpen gequält und verkauft: Fünfköpfige Bande angeklagt, auch Tierärzte

Berlin - Sie hatten Käufer in ganz Deutschland: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine fünfköpfige Bande angeklagt, die durch illegalen Welpenhandel insgesamt mehr als 220.000 Euro verdient haben soll.

Die Tierquäler müssen sich vor dem Landgericht Berlin verantworten. (Archivfoto) © TAG24

Den 44-, 34- und 55-jährigen Männern sowie zwei Frauen im Alter von 31 und 60 Jahren wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in Tateinheit mit Tierquälerei in 116 Fällen zur Last gelegt. Ein weiterer Fall von Tierquälerei soll separat vor dem Landgericht Berlin verhandelt werden.

Den Fall ins Rollen haben diverse Strafanzeigen aus dem ganzen Bundesgebiet gebracht, nach denen die Geschädigten die Jungtiere, die an verschiedenen Krankheiten litten, in der Hauptstadt gekauft hatten.

Die Hunde starben demnach teilweise trotz intensiver medizinischer Betreuung an Erkrankungen, gegen die sie angeblich durch Berliner Tierärzte geimpft gewesen sein sollen.

Das Perfide an der widerwärtigen Betrugsmasche ist laut Anklageschrift die Beteiligung einer 60-jährigen Tierärztin, eines 34 Jahre alten Kollegen sowie deren 55-jährigen chirurgischen Assistenten.

Sie alle sollen nicht nur Kenntnis von dem illegalen Welpenhandel besessen haben, sondern diesen auch noch durch gefälschte Impfausweise und Medikamente für die unerlaubte medizinische Behandlung der Tiere unterstützt haben.