50-Kilo-Hündin sucht besondere Menschen

Boerboel Finja hofft auf Halter, die sie artgerecht auslasten können. © Tierheim München (2)

Finja wurde im April 2019 geboren und wiegt rund 50 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 59 Zentimetern.



Gegenüber ihrer Bezugsperson zeigt sich Finja freundlich und aufgeschlossen. Bei der Begrüßung kann sie allerdings auch distanzlos sein, was bei ihrer Größe problematisch wird.

Im Training zeigt sie sich gut motivierbar und hat eine hohe Kooperationsbereitschaft. Da sie auf neue Situationen skeptisch und verunsichert reagiert, braucht sie eine sichere Führung, die auf Vertrauen fußt.

Rassetypisch ist Finja territorial veranlagt und sehr wachsam. Bei konsequentem Umgang bleibt sie gut kontrollierbar, berichten ihre Pfleger. So orientiert sich die Pfundsdame auch gut an ihrer Bezugsperson, wenn sie auf neue Menschen trifft. Finja darf in solchen Begegnung aber nie sich selbst überlassen werden und muss immer vom Menschen angeleitet werden.

Brenzlig kann es auch im Umgang mit Artgenossen werden. "Dynamische und distanzlose Hunde stellen für Finja das größte Problem dar", berichtet das Tierheim. Erleidet die stattliche Hündin einen Kontrollverlust, kommt es zum Konflikt.