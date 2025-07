Labrador-Mix mit schwerem Schicksal sucht Menschen mit Hunde-Erfahrung

Mainz - Für den neun Jahre alten Labrador-Mix Buddy sucht das Tierheim in Mainz Menschen mit Erfahrung im Umgang mit Hunden - am besten mit Epileptiker-Hunden.

Alles in Kürze

Buddy leidet an Epilepsie, ist zurzeit aber medikamentös sehr gut eingestellt. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Denn der Rüde leidet an Epilepsie. Allerdings sei er aktuell medikamentös sehr gut eingestellt, teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mit.

Von seinen vorherigen Haltern abgegeben werden musste er leider, weil sich diese aus eigenen gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausreichend um ihn kümmern konnten.

Wie es auf der Webseite weiter heißt, zähle Buddy zusätzlich zu seiner Erkrankung generell zu den verhaltensoriginellen Hunden, weshalb er auf jeden Fall sichere und selbstbewusste Menschen an seiner Seite benötige. Habe er diese nicht, dann neige er dazu, seine Familie vor allem erst einmal beschützen zu müssen.

Auch Kinder sollten deshalb nicht mit ihm zusammen in einem Haushalt leben. Da er auch nur bedingt mit seinen Artgenossen klarkomme, möchte man ihn im Tierheim am liebsten an einen ruhigen Einzelplatz ohne Kinder oder anderer Tiere vermitteln.