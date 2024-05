Achtsam die Pfote streicheln: Leipzigerin bietet Kurs im Hunde-Yoga an

Leipzig - Was den Zweibeinern guttut, kann auch den Vierbeinern mitunter nicht schaden: Eine Leipziger Personaltrainerin hat sich auf "Yoga Dog", also eine körperliche und spirituelle Praxis mit dem tierischen Begleiter spezialisiert.

Beim "Dog Yoga" wird der Hund mit einbezogen, muss Herrchen oder Frauchen etwa in der Krieger-Position mit der Pfote auf den Oberschenkel tippen oder wird in der Planke unter dem Körper hindurchgeführt.

Wenn Frauchen zur Ruhe kommt, dürfen auch die Hunde entspannen. © Michèle Hertzsch

"Zwischendurch hat der Hund natürlich auch Pause und soll selbst entspannt und ruhig werden", erklärt Michèle Hertzsch gegenüber TAG24. Achtsamkeit wird beim Hunde-Yoga großgeschrieben.

"Ich bereite immer andere Abfolge vor, damit wir in keine Routinen kommen. Zwischendurch nehmen wir uns aktiv Zeit für den Hund, streicheln ihm etwa achtsam die Pfote, was im Alltag vielleicht gar nicht mehr so praktiziert wird", so die Leipzigerin.

Ihr neuer Kurs startet Ende Mai im Hundezentrum von Bettina Krist in Leipzig-Thekla. Für etwa 10 bis 12 Hunde-Mensch-Teams ist Platz, grundsätzlich ist jede Hunderasse willkommen.

"Die Grundkommandos sollten sitzen und einen Welpen mitzubringen, ist vielleicht nicht ganz so passend", rät Michéle.

