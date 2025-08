Hunde-Mädchen Pixy einsam und alleine auf einem Friedhof gefunden

Kassel - Mit ihren gerade einmal vier Monaten ist die putzige Pixy ein wirklich noch sehr junges Hundemädchen , das aber leider schon so einiges mitmachen musste.

Alles in Kürze

Die kleine Pixy lebt erst seit einigen Tagen im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel und ist noch sehr schüchtern. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" auf der Webseite des Kasseler Tierheims berichten, ist Pixy aus dem ungarischen Partner-Tierheim in Kiskunhalas kürzlich in den Norden Hessens gekommen.

Gefunden wurde die Kleine einsam und alleine auf dem örtlichen Friedhof, von dort aus ist sie dann glücklicherweise in die Obhut der ungarischen Tierschützer gelangt.

Da es in Ungarn leider sehr schwer ist, für die Bewohner der Tierheime ein neues Zuhause zu finden, holt die "Wau-Mau-Insel" diese - wenn immer es die eigenen Kapazitäten zulassen - zu sich, um sie dann hierzulande zu vermitteln.

Dieses Glück hatte jetzt auch Pixy, die erst seit wenigen Tagen in Kassel lebt. Und noch sei sie sehr, sehr schüchtern, heißt es weiter auf der Webseite.

Für sie suche man sehr einfühlsame Menschen - am besten in einem ruhigen Haushalt in einer eher ländlichen Umgebung.