Als Hundebesitzerin ihren Golden Retriever bei Heimkehr sieht, trifft sie der Schlag!

San Diego (Kalifornien) - Dieser Anblick geht vielen unter die Haut - vor allem Frauchen Katie: Golden-Retriever-Weibchen Grace sitzt zusammengekauert in einer Ecke ihres Zuhauses. Der Kopf ist gesenkt. Die arme Hündin wirkt extrem gestresst, regelrecht verängstigt. Was ist da los?

Golden-Retriever-Weibchen Grace trifft ihr Frauchen mit diesem Anblick voll ins Herz. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/fosterpup_tales

Katie, die mit Grace und zwei weiteren Hunden im kalifornischen San Diego lebt, hat den Moment bewusst gefilmt und am Mittwoch auf TikTok gepostet. Seitdem wurde das Video bereits rund zwei Millionen Mal angeklickt.

Im Untertitel schreibt sie: "Wenn ich mich bereits schuldig fühle, weil ich heute so viel aus dem Haus war und dann lässt mein Hund mich noch viel schlechter fühlen."

Im Kommentar neben dem Clip ergänzt sie: "Warum hat mir niemand gesagt, dass Golden Retriever so große Gefühle haben - mir geht es nicht gut."

Das Video schlägt aber nicht nur deshalb so hohe Wellen, weil die Fellnase darin so niedergeschlagen wirkt, sondern auch, weil sie insgesamt nicht in Ordnung zu sein scheint.

Zum Glück ist Katie komplett transparent, nimmt sich Zeit, um in zahlreichen Kommentaren die befremdliche Situation zu erklären.